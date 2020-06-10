شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي يتحول للرئيس الراحل محمد أنور السادات في صورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم خالد النبوي على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بصورة جديدة له وهو متقمص شخصية الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وظهر النبوي في الصورة التي نشرها وهو يتقمص شخصية الرئيس الراحل بعد أن تغيرت ملامحه بشكل كبير باستخدام المكياج، ويجلس بنفس طريقته في الجلوس، وسرعان ما حصدت الصورة عشرات الإعجابات والتعليقات.

وشارك النبوي في بطولة مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عرض في السباق الرمضاني السابق، وحقق نجاحًا كبيرًا بعد ظهوره بصحبه الفنانة ريهام حجاج والفنان محمود حميدة.

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مسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة محمود ‏حميدة، ‏خالد ‏النبوى، ريهام حجاج، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏‏وهانى عادل، ‏وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن ‏‏عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏‏أيمن ‏‏‏سلامة ‏وإخراج محمد ‏على وإنتاج شركة أرت ميكرز للمنتج ‏احمد عبدالعاطي.‏

وتدور قصة المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول خمس أصدقاء ‏تخرجوا ‏فى ‏الجامعة الأمريكية، وعملوا فى مكان واحد سويا يترأسه ‏دكتور الجامعة ‏سليم منصور ‏الذى يتورط فى أعمال مشبوهة، وإذا ‏بجريمة قتل تقع فى ‏ظروف غامضة وتغير ‏مجريات الأمور ويتم ‏البحث عن القاتل‎