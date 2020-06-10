شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد جمال يكشف كواليس أغنية "احنا مش بتوع حداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب أحمد جمال، عن تحضيره لأغنية جديدة تحمل اسم "جيل بطل" يهديها إلى أبطال الرياضة المصريين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2021 إلى جانب جيل الشباب الذى عاصر الأحداث خلال العشر سنوات الأخيرة.

وتقول كلمات أغنبة "جيل بطل"،: "ياجيل بطل شوف أية حصل إحنا قابلنا حاجات كتير فيها خير وشر وأهو كل مر وبقا الصغير في الكبير".

وأوضح أحمد جمال في تصريحات إعلامية عن كواليس صناعة أغنية "إحنا مش بتوع حداد" التي تم طرحها يوم 28 رمضان الماضي تزامنا مع عرض الحلقة 28 من مسلسل "الاختيار"، وقال إنه كان يعمل على أغنية للشهداء قبل شهر رمضان، وفى وسط أحداث مسلسل "الاختيار" طلب منه أحد أصدقائه من الضباط، تقديم أغنية للشهيد المنسي، لافتاً إلى أنه كان يعمل على أغنية للشهداء عموماً، فطلب منه صديقه بتوقف مشروعه وتقديم أغنية للمنسى.

وأشار إلى أنه لم يخطر في باله بتصوير الأغنية لفيديو كليب، وكان متبقى على المسلسل حوالى 7 حلقات، وصور قبل الحلقة 28 من المسلسل وأخذ يومين في تصوير الإغنية.

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وأكد أحمد جمال أن المفاجأة في أخر لحظات تصوير الأغنية وجود "حمزة وعلياء" أولاد الشهيد منسى في الفيديو كليب وأصدقاء الشهيد منسى، وعن انتشار فيديو احنا مش بتوع حداد بلغة الإشارة، الهدف أن الأغنية تصل لشباب للصم والبكم.

ودعا المطرب أحمد جمال جمهوره إلى تصوير فيديوهات لأغانى وطنية وإرسالها له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، "انستجرام"، حيث نشر جمال فيديو لإحدى أغنياته، وتقدمها فتاة بلغة الإشارة، وعلق على الفيديو قائلا، "بلغة الاشارة ابعتولي فيديوهاتكم عشان نشارك شباب الصم زي ما اتعودنا في أغانينا الوطنية".