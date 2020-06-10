"أبو عطسة جنان" يفتتح عروض البيت الفني الجديدة برعاية وزارة الثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - تفتتح عروض البيت الفني، أول مسرحياتها بعرض "أبو عطسة جنان"، الخميس الموافق 11 يونيو، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وضمن مبادرة "خليك في البيت - الثقافة بين ايديك".

مسرحية "أبو عطسة جنان "، عن قصة "وفاة موظف" لأنطون تشيكوف ومن إخراج هشام عطوة، وتعرض في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً على صفحة وزارة الثقافة المصرية بموقع يوتيوب.

عرض "أبو عطسة جنان" من بطولة حسن عبد الفتاح، ديكور محمد جابر، ألحان محمد مصطفى، عن قصة "وفاة موظف" للكاتب الروسي أنطون تشيكوف، إعداد محمد مبروك، وإخراج هشام عطوة.