فيديو| "بعد توقف البرنامج".. كل ما تريد معرفته عن "الدحيح" وأشهر فيديوهاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

أعلن أحمد الغندور، مقدم برنامج "الدحيح" الشهير أمس الثلاثاء، عن توقف برنامجه بعد فترة من النجاح.

وحقق "الدحيح" نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وقالت الشركة المنتجة إن توقف البرنامج يعود إلى مشاكل إنتاجية وبسبب الظروف التي تمر بيها المؤسسات الإعلامية في العالم.

وقال بيان الشركة المنتجة: "نعبر عن امتنانا لأحمد الغندور وفريق عمله، نشكر متابعتكم من القلب، لكن خططنا الإنتاجية لا تسمح في المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم في الاستمرار في نشر الدحيح على كبريت".

فيما علق أحمد الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر بقوله: "شكراً جداً جداً.. على التجربة الجميلة والفريدة دي.. وشكراً للفريق العظيم

من هو الدحيح؟

أحمد الغندور هو باحث وصانع محتوى يوتيوب، من مواليد عام 1994، اشتهر باسم الدحيح، درس علم الأحياء في كلية العلوم في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويعمل حالياً كباحث ماجستير في جامعة هونج كونج.

البداية

بدأ أحمد الغندور في تقديم فيديوهاته على موقع يوتيوب في أغسطس 2014.

يقول عن بدايته، حسب تصريحات سابقة له: "الفكرة جاءت من اشتراكي في مسابقة علمية في القنصلية البريطانية إذ نطرح فكرة علمية في ثلاث دقائق، ونال شرحي إعجاب الكثيرين، وطلبوا مني عمل فيديوهات على اليوتيوب".

وزاد نجاح الأمر بعد تعاقده مع شركة "+AJ"، لإنتاج المحتوى.

نجاح وجوائز

واستطاع الغندور أو الدحيح تحقيق نجاح كبير بالفيديوهات التي قام بها، وتحقق فيديوهاته ملايين المشاهدات.

ويمزج الغندور المعلومات أو المواضيع التي يتحدث عنها بالكوميديا، ويقدمها بطريقة مختلفة.

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وأدرج اسم الغندور في قائمة الأشخاص الأكثر تأثيراً في العالم العربي لعام 2018، واختير من قبل مركز الشباب العربي في قائمة "روّاد الشباب العربي" وهي قائمة تتضمن "مجموعة من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ 35 عاماً من مختلف الدول العربية، ولهم سجل حافل بالإنجازات ذات الأثر الإيجابي في مجتمعاتهم".

اختير الغندور في القائمة القصيرة لجائزة IBC العالمية 2019 لأكثر الشباب المؤثرين في الإعلام، وتقدم الجائزة إلى من "أحدثوا تأثيرًا حقيقيًا بشغفهم وطموحهم والتزامهم و[يقدمون] مساهمة بارزة في صناعة الإعلام، سواء كانت إبداعية أو تجارية أو تقنية."

من أشهر فيديوهاته

وتتميز الحلقات التي يطرحها الدحيح بالتنوع بين الحديث في الطب والعلوم والحب والأمور الاجتماعية.. ألخ

كورونا

قدم الدحيح فيديو عن كورونا في بداية الأزمة وانتشار الفيروس في مصر عن كيفية التعامل معه ونصائح منظمة الصحة العالمية، وماذا حدث في العالم عند ظهور الأنفلونزا الإسبانية، وحصد قرابة 5 ملايين مشاهدة.

الدحيح الحبيب

وتناول في الفيديو الحديث عن الحب والارتباط والأمور العاطفية بشكل كوميدي مختلف، وحقق قرابة 2 مليون مشاهدة.

الوحدة

كما ناقش وتحدث عن أزمة الوحدة بشكل درامي ومعلوماتي، وحقق أكثر من 2 مليون مشاهدة.



وللدحيح عشرات الفيديوهات التي حققت نجاحا كبيرا يمكنها مشاهدتها من هنا