بعد إيقافه.. هاشتاج "الدحيح" يتصدر "تويتر" ومغردون: "متطولش الغيبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تصدر هاشتاج "الدحيح"، قوائم الموضوعات الأكثر رواجًا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد دقائق من إعلان أحمد الغندور، مقدم البرنامج، عن توقفه بعد سلسلة من النجاحات التي قدمها.

وتفاعل مغردو "تويتر"، مع الهاشتاج، والذين بدورهم أعربوا عن حزنهم الشديد لوقف البرنامج، من خلال تعليقاتهم، والتي جاءت بعضها كالتالي: "ما أظن كان في خبر محزن في السنة دي أكتر من إنه حلقات الدحيح حتوقف، والله هو كان مصبرنا"، " أعتقد إن الدحيح هيوقف فترة بسيطة وهايرجع تاني بإنتاج أعلى وببرنامج أسبوعي تليفزيوني"، "هتوحشنا ياغندور والله متطولش الغيبة"، "يادحيح والله العظيم ملهاش لازمة من غيرك إنت بتهزر صح".

كما تفاعل عدد آخر من المغردون في الهاشتاج بتعليقات جاءت بعضها: "طب واللي خلق الخلق، أنا لو معايا فلوس أنتج لك برنامج على حسابى"، "لا يوجد سبيل سوى العودة مرة أخرى، وأظن أنها ستكون قريبا جدا"، "يعني إيه يوتيوب من غير الدحيح؟"، "صراحة عقلي توقف عن التفكير توقعت كل شيء إلا توقف برنامج الدحيح ما هو الشئ اللي يصبرنا على الحجر الآن إن شاء الله يعود لقناته القديمة أو يذهب لمنصة أخرى عن قريب".

وأعلن أحمد الغندور إيقاف برنامج "الدحيح"، من خلال حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما حقق نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وقالت الشركة المنتجة أن توقف البرنامج يعود إلى مشاكل إنتاجية وبسبب الظروف التي تمر بيها المؤسسات الإعلامية في العالم.