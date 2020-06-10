سيلفي عبير صبري ونيللي مقدسي بإطلالة جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: عبير صبري نشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها داخل سيارتها. حمدي الميرغني نشر الفنان حمدي الميرغني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وهو يرتدي كمامة سوداء ويلتقط سيلفي داخل المصعد. مي عمر نشرت الفنانة مي عمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة. لقاء الخميسي نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل منزلها. نيللي مقدسي Advertisements نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جريئة. رشا المهدي نشرت الفنانة رشا المهدي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. شمس نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل إحدى الطائرات. نجوى كرم نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة عشرينية. راندا البحيري نشرت الفنانة راندا البحيري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية بدون مكياج. نادية الجندي نشرت النجمة نادية الجندي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أسود قصير، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

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