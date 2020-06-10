بعد إشادته بأخلاقه.. رد عمرو يوسف على نبيل الحلفاوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
رد الفنان عمرو يوسف، على تغريدة الفنان نبيل الحلفاوي، التي وجه خلالها تحية لعمرو يوسف وياسر جلال على رقي أخلاقهما، بسبب الفيديو الذي جمعهما سويًا، لإعلان البطل الجديد لمسلسل "سيف الله".
وقال "يوسف": "شكرًا يا قبطان على كلامك الحلو وعلى دعمك المستمر".
وسلم عمرو يوسف، بطولة مسلسل "سيف الله" الذي سبق وتعاقد عليه إلى الفنان ياسر جلال.
مسلسل "سيف الله" يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم يوسف شعبان ومحسن محيي الدين وسوسن بدر ورانيا يوسف وأحمد خالد صالح ورانيا محمود ياسين ورشدي الشامي.
المسلسل سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن كتابة "عبقرية خالد" للأديب والمفكر عباس العقاد، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز ومن إنتاج تامر مرسي.
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