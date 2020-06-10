صور.. هدى المفتي تخضع لـ جلسة تصوير جديدة على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: خضعت الفنانة هدى المفتي، لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورًا منها عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت هدى المفتي في الصور، بإطلالة جريئة إذ ارتدت فستانًا مكشوفًا باللون الأبيض، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها عبر الموقع. وشاركت "هدى"، في رمضان المنقضي بمسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، ‏سليمان عيد، حمدي الميرغني، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

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