أول تعليق لـ "الدحيح" بعد توقف برنامجه: "إلى اللقاء في مغامرة جديدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن أحمد الغندور، مقدم برنامج "الدحيح" الشهير، عن توقف برنامجه بعد فترة من النجاح.

وحقق "الدحيح" نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وقالت الشركة المنتجة أن توقف البرنامج يعود إلى مشاكل إنتاجية وبسبب الظروف التي تمر بيها المؤسسات الإعلامية في العالم.

وقال بيان الشركة المنتجة: "نعبر عن امتنانا لأحمد الغندور وفريق عمله، نشكر متابعتكم من القلب، لكن خططنا الانتاجية لا تسمح فى المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم في الاستمرار في نشر الدحيح على كبريت".

فيما علق أحمد الغندور عبر حساب الشخصي بموقع تويتر بقوله: "شكراً جداً جداً.. على التجربة الجميلة والفريدة دي.. وشكراً للفريق العظيم اللي ورا البرنامج.. أتمنى نكون بسطناكوا، شكراً وإلى اللقاء في مغامرة جديدة قريبة إن شاء الله".