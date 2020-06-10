. أليس كوبر يهنئ جوني ديب بعيد ميلاده

هنأ الفنان العالمي أليس كوبر، النجم العالمي جوني ديب بعيد ميلاده، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. ونشر أليس صورة تجمعه بجوني وعلق عليها قائلًا: عيد ميلاد سعيد يا جوني. Advertisements يذكر أن الفنان العالمي جوني ديب شارك مؤخرًا فيلم Waiting for the Barbarians، وهو من تأليف جيه. إم. كويتزي، وإخراج سيرو جيرا، وبطولة كل من جوني ديب، روبرت باتنسون، بيل ميلنر، ديفيد دانسيك، سام ريد، جريتا سكاتشي، مارك رايلانس.

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