الخميس.. أبو عطسة جنان يفتتح العروض الجديدة للبيت الفني للمسرح

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وضمن مبادرة " خليك في البيت - الثقافة بين إيديك "، تبدأ الخميس المقبل الموافق ١١ يونيو أول العروض المسرحية لمبادرة "إضحك - فكر - إعرف" بعرض "أبو عطسة جنان" عن قصة "وفاة موظف" لأنطون تشيكوف ومن إخراج هشام عطوة، في تمام الـ ١١ مساء على صفحة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب.

ويقول سامح بسيوني مدير فرقة

مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح إن مبادرة "إضحك - فكر - إعرف" تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، وهي مبادرة نوعية لتقديم حلقات لـ ١٠ مسرحيات جديدة على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب ، تترواح مدتهم ما بين ٢٠ الى ٥٠ دقيقة ، جميعهم نصوص أو عن قصص قصيرة للكاتب الروسي الكبير أنطون تشيكوف .

وأضاف "بسيوني" أن جميع العروض يعقبها لقاءات مع قامات المسرح المصري الذين يتناولون الأعمال بالتحليل لعناصره المختلفة ، حيث يعقب عرض " أبو عطسة جنان" لقاء مع المخرج الكبير فهمي الخولي يحلل فيه النص و أبعاده.

عرض " أبو عطسة جنان" من بطولة حسن عبد الفتاح ، ديكور محمد جابر ، ألحان محمد مصطفى ، عن قصة "وفاة موظف" للكاتب الروسي أنطون تشيكوف ، إعداد محمد مبروك ، و إخراج هشام عطوة.