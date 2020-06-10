فيديو .. رانيا ملاح تشعل تيك توك بالكمامة

طرحت الفنانة رانيا ملاح فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت رانيا ملاح من خلاله بتطبيق تيك توك، وعلقت عليه قائلة: لما تبقى نازل ولازم تلبس الكمامه Advertisements همووووت مش قادره اتنفس. همووووت مش قادره اتنفس. يذكر أن الفنانة رانيا ملاح شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل الأخ الكبير، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وبطولة كل من محمد رجب، أيتن عامر، دينا فؤاد، عبير صبري، محمد عز، هبه مجدي، أشرف زكي، إيهاب فهمي، محسن منصور، محمود حجازي، هاجر أحمد، راندا البحيري، أحمد حلاوة، وفاء سالم، عمرو عبد العزيز. شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وبطولة كل من محمد رجب، أيتن عامر، دينا فؤاد، عبير صبري، محمد عز، هبه مجدي، أشرف زكي، إيهاب فهمي، محسن منصور، محمود حجازي، هاجر أحمد، راندا البحيري، أحمد حلاوة، وفاء سالم، عمرو عبد العزيز.

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