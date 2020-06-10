بـإطلالة مثيرة .. لامـيتا فرنجية تظهر على شاطئ البحر بالمايوه

نشرت الفنانة لاميتا فرنجية، مجموعة صور جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهرت "لاميتا"، على أحد الشواطئ خلال استمتاعها بجلسة إسترخاء بإطلالة مثيرة، مرتدية مايوه ومن فوقة تيشيرت ابيض.
يذكر ان لاميتا قد شاركت معتامر حسنى فى فيلم "عمر وسلمي 3 "، ومع النجم رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقدمت ايضاً دور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".
في سايق أخر، قد شاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.
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