فـيديو .. التريلر الرسمي لفيلم Bill & Ted Face the Music

طرحت مترو جولدين ماير الترفيهية الإعلان التشويقي الأول للجزء الجديد من سلسلة الأفلام الكوميديا والموسيقى "Bill & Ted Face the Music" للنجمين كيانو ريفز وأليكس وينتر، والمقرر طرحه في 21 أغسطس المقبل.



ويتم إخبار "تيد" و "بيل"

وهما اثنان من المحتمل أن يصبحان عازفي روك من سان ديماس بكاليفورنيا، بأنهما سينقذا الكون من خلال مغامرة تسافر بهما عبر الزمن، لكنهم يجدا أنفسهما آباء في منتصف العمر ومازالا يحاولان عمل أغنية ناجحة لتحقيق مصيرهما.

وتعد هذه السلسلة من الأفلام واحدة من أشهر أفلام المراهقين، حيث صدر الجزء الأول قبل 30 عامًا وحمل أسم " Bill & Ted's Excellent Adventure"، فيما طرح الجزء الثاني عام 1991 بعنوان " Bill & Ted's Bogus Journey".