نشرت النجمة سميرة سعيد، مقطع فيديو من أغنيتها التي قدمتها منذ عدة سنوات "كلنا إنسان"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلقت "سميرة" على الفيديو: " لا للتنمر والعنصرية.. لا للعنصرية.. كلنا إنسان ". ". View this post on Instagram لا للتنمر والعنصرية.. #لا_للعنصرية #كلنا_انسان @medhat.eladl @amrmostafa Advertisements A post shared by Samira Said (@samirasaid) on Jun 9, 2020 at 11:28am PDT يذكر أن الديفا سميرة سعيد شاركت في الماراثون الرمضاني المنقضي، من خلال غنائها تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" الأغنية من كلمات "أمير طعيمة" وألحان "مدين" وتوزيع "نادر حمدي".



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كانت هذه تفاصيل خبر سميرة سعيد توجه رسالة لجمهورها : لا للتنمر .. لا للعنصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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