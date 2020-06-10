فيديو .. آفريل لافين: سنحقق العدالة والسلام بمكافحة العنصرية

نشرت الفنانة العالمية آفريل لافين فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وصرحت آفريل لافين قائلة: إنه أمر مؤثر وقوي جدًا أن نرى الناس يجتمعون الآن هناك بالتأكيد تحول جميل يحدث ، لكنه ليس كاملًا، لذلك يجب علينا الحفاظ علىالطاقة والسرعة .. نحن الصوت الجديد والجيل الجديد وسنحقق العدالة والسلام إذا واصلنا النضال والحفاظ على زخم التعليم ومكافحة العنصرية والوحدة والمساواة والمحبة.
وأضافت آفريل قائلة: لقد استمرت المعاناة وعدم المساواة طويلًا .. يجب أن نستمر في
يذكر أن الفنانة العالمية آفريل لافين طرحت مؤخرًا كليب بعنوان We Are Warriors، كما كسر الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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