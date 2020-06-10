خطوبة نيللي كريم وعمر إسلام تُشعل السوشيال مجددًا

واصلت الفنانة نيللي كريم، إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، وذلك بعد أن نشرت صورة وهي تمسك بيد رجل وتحدثت عن مشروع خطوبة وحب.

وأثارت نيللي كريم تساؤلات حول ارتباطها بشكل رسمي من الرجل الذي كان بصحبتها، وذلك بعد تداول شائعات زواجها من رجل الأعمال عمر إسلام، والتي نفتها كريم قبل يومين،

لافتة إلى أنها لا تتزوج في الخفاء وبتلك الطريقة.

وقالت نيللي كريم لبرنام ETالعربي: أنا شارية دماغي مليش دعوة بالقال والقيل، المهم إني سعيدة بالحب الذي أعيشه حاليًا واستمتع بوقتي مع بناتي وأمي وخطيبي والأصدقاء.

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فيما لفتت إلى أنها بالفعل تم خطبتها على رجل الأعمال إسلام، واليد التي

كانت بصورتها، تعود إلى خطيبها.

وتزوج عمر إسلام مرة واحدة، وطليقته هي الفنانة التشكيلية الفلسطينية الأمريكية، جنان شحاده، 43 عامًا، وأنجبا توأم ذكر وأنثى، سامو وتيا، تعيش الفتاة مع والدتها في دبي والصبي في لندن.

وكانت الفنانة نيللي كريم قد انتهت منذ أسابيع، من عرض مسلسلها الرمضاني بـ100 وس، والذي نال إعجاب الجمهور بالكوميديا التي تعرض عبر مواقف تقع بين أفراد عصابة تقودها نيللي مع الفنان آسر ياسين، والعمل الدرامي إخراج كاملة أبوذكري وتأليف أحمد وائل.