كريم فهمي يرد على متابع طالبه وشقيقه بالاعتزال

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وتلقى كريم فهمي انتقادات على رده من أحد متابعي “تويتر” فرد عليه أيضاً بنوع من السخرية كاتباً: “طب مانا مش بتريق أنا عايزه يحددلي مستقبلي وبعدين أنا وهو بنهرج حضرتك متضايق ليه، عموما رأي حضرتك يحترم وعلى دماغي بس واضح إن آراء حضرتك كلها مش ماشية مع رأي الأغلبيه وإلا كان هيبقي عندك فولورز أكتر من 3 ، ولا ده أكونت فيك”.
يذكر أن كريم فهمي شارك في بطولة مسلسل “ونحب تاني ليه” خلال شهر رمضان، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.