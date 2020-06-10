الفنانة المصرية نيللي كريم تحسم الجدل بشأن مسألة ارتباطها برجل أعمال

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وأكدت نيللي في تصريحات صحافية أن الخطوبة تمت على رجل الأعمال عمر إسلام، في احتفالية مصغرة أقيمت على أحد الشواطئ الساحلية.
وأوضحت أن احتفالية الخطوبة تمت في أجواء عائلية، بحضور 4 أفراد من كل عائلة فقط؛ وذلك التزاما بالإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة المصرية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وأكدت أن الخطوبة جاءت بعد أن جمعتها قصة حب برجل الأعمال عمر إسلام، وحدث بينهما تفاهم في وجهات النظر، لافتة إلى أن بعض المعلومات المتداولة عنه مغلوطة، من بينها “عُمره”.
يُذكر أن نيللي كريم سبق لها الزواج مرتين، ولديها أربعة أبناء: ولدان من زوجها الأول وبنتان من زوجها الثاني، الذي انفصلت عنه عام 2015.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.