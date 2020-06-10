ابنة جيمس بوند تثير الجدل على “تويتر”

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وتجسد دور ماتيلدا ابنته ذات الأعوام الخمسة الطفلة ليزا دورا سوني في أحدث أفلامه No Time To Die أو لا وقت للموت، أما أمها الدرامية فهي العميلة السرية مادلين سوان التي تلعب دورها النجمة الفرنسية لي سيدو.

ورغم تأجيل عرض الفيلم من أبريل الماضي، إلى شهر نوفمبر المقبل، إلا أن صناعه سربوا خبراً عن وجود ابنة لجيمس بوند للمرة الأولى في تاريخ أفلامه، ما أثار انقساماً حاداً بين معجبيه ما بين موافق ومعترض أو متحفظ على الفكرة.

ودفع المعارضون بأن وجود ابنة لدانيال كريج في الفيلم سيعطله عن التخلص بشراسة من أعدائه، ويجعله أكثر تعقلاً في علاقاته النسائية الشهيرة التي تمثل جزءاً من شخصيته على مدار العصور والأفلام.

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وأكد المعارضون أن تلك الخطوة تهدد جيمس بوند في المستقبل، وتبعده عن جوهر الشخصية.

وكتب أحد المعارضين على تويتر «جيمس بوند ليس رب بيت، بل كازانوفا خالد».

وغرد آخر: لا يا جيمس بوند، لن يعود لديك الوقت الكافي لمواجهة أعدائك وقتلهم، ستشغلك عنهم ابنتك.

بالمقابل، دافع المعجبون الأبديون بالعميل السري الأشهر في العالم عنه، وقالوا إن من حق الشخصية أن تتطور وتكتسب أبعاداً أكثر إنسانية.