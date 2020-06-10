كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:14 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وذكرت شقيقتها والعضو السابقة بالفرقة أنيتا بوينتر لمجلة بيبول أن بوني توفيت بوني صباح أمس الاثنين. ولم تقدم الأسرة أية معلومات عن سبب الوفاة. وحققت الفرقة الغنائية المؤلفة من أربع شقيقات والحائزة على جائزة جرامي نجاحا واسعا خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بأغنيات مثل “فاير” و”هيز سو شاي” و”سلو هاند”.

وكانت بوني وشقيقتها جون بوينيتز قد بدأتا كثنائي، وبعدها انضمت إليهما شقيقتهما أنيتا وروث، وكونوا فرقة The Pointer Sisters التي حققت شهرة واسعة في فترة السبعينيات وفازت بأول جائزة من جوائز Grammy. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة المغنية الأميركية بوني بوينتر عن 69 عامًا والأسباب لا تزال مجهولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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