بالفيديو – الفنان انطوني توما يفاجئ حبيبته جيسيكا خاطر بطلب يدها للزواج

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وفي التّفاصيل، شارك أنطوني الفيديو مع متابعيه على تطبيق انستغرام فكان برفقة جيسي على شاطئ البحر وظهرا كأنّهما يصوّران فيديو. إلا أن أنطوني سارع فجثا على ركبته وقدّم لها خاتم الخطوبة، فتفاجأت جيسي وتأثرت ثم وافقت على عرضه وعانقته بقوة.

وقد علّق توما على الفيديو قائلاً: “اعتقدت أننا نريد تصوير فيديو على “تيك توك” ولم تتوقّع هذا!”

وبعد موافقتها على عرض الزّواج، نشرت جيسيكا على صفحتها عبر إنستغرام فيديو طريفاً لأبرز لحظاتها مع أنطوني وعلّقت قائلة: “أنطوني كتب هذه الأغنية وبعد ذلك احتفلنا”.