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وفي التّفاصيل، شارك أنطوني الفيديو مع متابعيه على تطبيق انستغرام فكان برفقة جيسي على شاطئ البحر وظهرا كأنّهما يصوّران فيديو. إلا أن أنطوني سارع فجثا على ركبته وقدّم لها خاتم الخطوبة، فتفاجأت جيسي وتأثرت ثم وافقت على عرضه وعانقته بقوة.
وقد علّق توما على الفيديو قائلاً: “اعتقدت أننا نريد تصوير فيديو على “تيك توك” ولم تتوقّع هذا!”
وبعد موافقتها على عرض الزّواج، نشرت جيسيكا على صفحتها عبر إنستغرام فيديو طريفاً لأبرز لحظاتها مع أنطوني وعلّقت قائلة: “أنطوني كتب هذه الأغنية وبعد ذلك احتفلنا”.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو – الفنان انطوني توما يفاجئ حبيبته جيسيكا خاطر بطلب يدها للزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.