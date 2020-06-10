بالصورة – طوني أبو جودة في صور معبرة بعد الطلاق… يصارع العاصفة الشرسة

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وعبر تطبيق إنستغرام، نشر طوني أبو جودة مجموعة قصص قصيرة لرسومات تُجسّد رجل يصارع عاصفة ثلجية شرسة بكل مراحلها من أجل الوصول إلى برّ الأمان.

واعتبر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسومات المنشورة مُعبّرة جداً وتصوّر مراحل حياة الإنسان الّذي يحاول تخطي أزماته.

فاجأت المذيعة اللبنانية كارلا حداد جمهورها ومتابعيها بإعلان نبأ طلاقها من الإعلامي اللبناني طوني أبو جودة بعد 16 عاماً من الزواج.

ونشرت كارلا توضيحاً عبر حسابها الرسمي أعلنت فيه طلاقها رسميا، وقالت: “رغم انفصالي وطلاقي من زوجي إلا أن الذي حدث بيننا تم باتفاق حضاري.. وتبقى خصوصية العائلة مقدسة وتبقى ليا الأساس”.

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وصدمت كارلا حداد متابعيها ومعجبيها بخبر طلاقها، إلا أنها وجهت لهم رسالة قالت لهم فيها: “ما تزعلوا .. نحنا مبسوطين”.

وفي التفاصيل، فقد كشفت كارلا حداد للـ LBCI أن الطلاق وقع قبل ثمانية أشهر وتحديداً في تشرين الأول الماضي، لكنهما تريثا في اعلان الخبر للرأي العام.

واكتفت كارلا حداد بالقول “نحنا عشرة عمر واصحاب… لا وجود لأي مشاكل بيننا والانفصال تمّ حضاريّاً”.

ويذكر أن كارلا تزوجت من طوني في عام 2004 وأنجبت منه ابنتها الوحيدة ليا في 2009، وشكلا ثنائيًا مميزًا بعدما اشتركا في تقديم عدة برامج من بينها برنامج “يا ليل يا عين” في 2012 على قناة “ال بي سي”.