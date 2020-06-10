كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر عمرو أديب يتصدر استفتاء "الخليج 365 الفني" - 10 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة تحرير بوابة "الخليج 365" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

وتصدر برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب، استفتاء "الخليج 365 الفني" قائمة أفضل برنامج، اليوم الاربعاء الموافق 10 يونيو.

وجاء "الحكاية" في المركز الأول، حيث حصد على 12208صوت مايعادل 41,44%، وبهذا يكون عمرو أديب تفوق على زوجته لميس الحديدي، التى احتل برنامجها المركز الثاني بنسبة 34.37% أي 10126 صوت.

ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828