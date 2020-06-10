تراند اليوم : اتفرج – فنانة مصرية شهيرة تتعرض للتحرش وارسال فيديو إباحي على الخاص

كشفت المطربة إيناس عز الدين عن هوية أحد الأشخاص المتابعين لها، والذي قام بالتحرش بها عن طريق إرسال فيديو إباحي لها على رسالة خاصة، عبر الحساب الشخصي والرسمي لديها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

واستنكرت “عز الدين” فعل هذا الرجل متوعدة له بـ “الفضيحة” حتى أنها نشرت حسابه على صفحتها أكثر من مرة لفضيحته، ولاقت الكثير من التعليقات المؤيدة لموقفها والداعمة لها.

ونشرت إيناس منشور توضح فيه تفاصيل واقعة التحرش بها قائلة: «إيه الاستفادة اللي ممكن يستفيدها شحط طويل عريض زي ده المفروض انه مش عيل صغير ولا مراهق لما يبعتلي رسالة حقيرة فيها صور و فيديو اباحي زبالة شبهه وانا لاني مش بفتح الرسايل اصلاً الاقيه معلق لي على صورة بيطلب مني افتح الرسايل لانه باعتلي رسالة ضروري و بيترجاني اشوفها افتكرت حد محتاج مساعدة او مشكلة او حاجة جريت فتحتها اتفاجيء بالقرف اللي فيها».

وتابعت خلال منشورها:« يعني في سنه ده ومتحرش ومش محترم و بتاع أفلام إباحية اللي في سنه متجوزين وعيالهم في الجامعة وبيتقوا ربنا علشان يربوهم تربية نضيفة ساب إيه للمراهقين وبتوع الشوارع واديني بعمله منشن علشان لو راجل يرد وبلاش الحجة العبيطة بتاعت اصل الاكونت كان مسروق لانها حجة تافهة وقديمة وفاشلة ومفقوسة».

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واستكملت إيناس، «ده لينك الاكونت بتاعه لان الباشا بيلغي كل شوية المنشن اللي بعملهوله علشان ما يظهرش عنده وعند اصدقائه».