تراند اليوم : إصابة زوجة الفنان ماجد المصري السابقة بفيروس كورونا

كشفت ماهيتاب ماجد المصري، ابنة النجم ماجد المصري، عن إصابة والدتها الفنانة منى إش إش، طليقة الفنان بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعدما تأكد إيجابية التحليل الذي أجرته.

وطالبت ماهيتاب الدعاء لوالدتها عبر خاصية ستوري لحسابها الشخصى بموقع تبادل الصور “انستجرام”، وكتبت قائلة :” أرجوكم ادعوا ل امي بالشفاء العاجل لأنها أصيبت بالكورونا”.

وكانت كشفت الفنانة منى إش إش، بمقطع فيديو عن الأعراض التي شعرت بها أثناء تواجدها أمام إحدى المستشفيات، بعد إجراءها لأشعة مقطعية على الصدر، نتيجة لشعورها بضيق تنفس.

وأوضحت طبيعة الأعراض التي تمر بها، قائلة :” أنا بعمل أشعة مقطعية على صدري وتحليل، عشان عندي ضيق تنفس وكحة مكتومة، كلمت 105 قالولي تعالي أعملي الأشعة، والتحليل بكرة هروح أعمل مسحة، بس خير إن شاء الله”.

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وكتبت إش إش على الفيديو تطلب الدعاء من الجمهور وقالت: “عشمي في ربنا كبير، قادر كريم وخير إن شاء الله”.