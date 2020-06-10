تراند اليوم : براءة احمد عز وحبس شقيقه زينه

إلاسكندرية/ نسرين عبد الرحيم

قررت محكمة جنح العلميين المنعقدة بمحكمة برج العرب غرب الإسكندرية برئاسة المستشار أحمد السباعي وأمانة سر محمد أبو جبل ببراءة الفنان احمد عز والذي حضر عنه المحامي اشرف عبد عبد العزيز وحبس نسرين رضا شقيقة الفنانة زينة ٦ شهور وتغريمها ١٠ آلاف جنية ومعاقبة المتهم الثاني محمد رضا بغرامة مالية ١٠ آلاف جنية.

وتعود الواقعة على خلفية مشاجرة تمت بينهم بأحد فنادق الساحل الشمالي حيث أثبتت كاميرات المراقبة بالفندق عدم تعدي الفنان احمد عز على المتهمة الثانية كما ادعت بتحقيقات النيابة وعدم تواؤم إصابتها مع الرواية التي وردت بالتحقيقات ومحاولتها تلفيق الاتهام للمدعي عليه.

وقد أصدرت المحكمة قرارها بناء على التناقض الواضح بين الدليل القوي بأقوال الشهود وبين الدليل الفني ،كذلك بطلان الدليل الفني بالاوراق وبيان اصطناعه ومخالفته للحقيقة ، وذلك بدافع الانتقام والتشهير حيث ثبت عدم وجود ختم للمستشفى نهائيا على التقرير وعدم وجود إثبات رقم تحقيق الشخصية للمدعية.

كما أكد الطبيب الذي أجرى التقرير الطبي أن المصابة أحدثت إصابتها بنفسها لتوريط الفنان احمد عز، كذلك أنها حين سؤالها بمحضر الشرطة لم تقرر إصابتها، كما جاء تضارب الأقوال في صالح المتهم.. كذلك كاميرات المراقبة التي أفادت بعدم وقوع التعدي