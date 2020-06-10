تراند اليوم : براءة أحمد عز وسجن شقيقة زينة في قضية “فندق العلمين”

قضت محكمة جنح العلمين في الإسكندرية ببراءة الفنان المصري أحمد عز من تهمة التعدي على الفنانة زينة وشقيقتها داخل أحد الفنادق في مدينة العلمين، مع معاقبة الأخيرة بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 جنيه.

وأعلن أشرف عبدالعزيز محامي الفنان عز براءة الأخير من قضية العلمين، التي اتهم فيها بالتعدي على شقيقة النجمة زينة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

وقال المحامي، إن“محكمة جنح العلمين قضت، اليوم (الثلاثاء)، ببراءة موكله الفنان أحمد عز من اتهامه بالتعدي على زينة وشقيقتها داخل فندق بالعلمين وحبس الأخيرة 6 أشهر وبكفالة 1000جنيه لكيدية البلاغ“.

Advertisements

واستمعت محكمة نيابة برج العرب في الإسكندرية، إلى أقوال الفنان أحمد عز، الذي نفى فيها قيامه بالتعدي على شقيقة الفنانة زينة خلال مشاجرة وقعت بينهما أثناء تواجدهما في أحد الفنادق الشهيرة في مصر.

وقال عز خلال التحقيقات، إن شقيقة الفنانة زينة وتدعى ياسمين رضا، اعتدت عليه بالضرب مع شخص آخر أثناء تواجده في الفندق، موجهًا تهمة البلاغ الكاذب لشقيقة الفنانة زينة، بعد قيامها بتحرير محضر ضده ادعت فيه اعتداءه عليها.