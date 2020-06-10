تراند اليوم : علي الحلوة والمرة معايا.. درة توجه رسالة مؤثرة لصديقة عمرها – شاهد

شاركت الفنانة درة متابعيها بصورة جديدة تجمعها بإحدي أصدقائها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتبت درة : “العشرة والإخلاص والمحبّة الحقيقية تثبتها المواقف والسنين و انتِ الصديقة الأخت التي أنعم الله عليّا بها على الحلوة وعلى المرّة تشاركني الوحدة والحزن كما تشاركني الفرحة والنجاح.. أتمنى أن يجعل الله أيامنا القادمة أسعد و ربنا يخليكي ليّا.

وحازت الصورة على إعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي :

قمر يا درة ، ربنا يحميكيوا ، ربنا يخليكوا لبعض

يشار إلى أن درة شاركت في “يوم وليلة”، مع خالد النبوي، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور.

وأثار الفيلم ضجة واسعة بعد توجيه نقيب عام التمريض في مصر الدكتورة كوثر محمود، اتهاما مباشرا لصناعه، بالإساءة لسمعة 600 ألف من أعضاء فرق التمريض في مصر.