مادونا تهاجم دونالد ترامب.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

هاجمت مطربة البوب الأمريكية مادونا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منادية بعدم التصويت له فى الانتخابات الأمريكية المقبلة بدعوي تأييده الصريح للعنصرية وتفوق الجنس الأبيض منذ توليه الرئاسة.

وشاركت مادونا عبر حسابها بموقع “انستجرام” جزء من فيلم وثائقى يظهر به ترامب وهو يؤكد علي عدم أحقية السود فى المطالبة بحقوق إضافية لهم وأنهم لن يجرؤا على القيام بأى تظاهرات.

وعلقت مادونا علي الفيديو قائلة : هذا الفيديو مقتطف من الفيلم الوثائقي “الثالث عشر”.. هل نحتاج إلى أي دليل آخر على أننا بحاجة إلى إخراج هذا العنصري الأبيض من البيت الأبيض.. هل نحتاج إلى المزيد من الأسباب للخروج والتصويت لضمان عدم إعادة انتخابه .. تأكد من مشاهدة هذا الفيلم.

و بعدما شاركت الفنانة العالمية مادونا في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة البريطانية “لندن”، أكدت النجمة العالمية أن التواجد في المظاهرات كان شرفا عظيما للجميع، مشيرة إلى أن أطفالها شعروا بالإثارة خلال الاحتجاجات.

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وقالت مادونا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، منذ قليل :”احتجاج سلمي مع “فام” في المملكة المتحدة سرنا من البرلمان إلى 10 داونينج ستريت... لقد كان شرفاً لنا جميعاً أن نكون هناك.. شعر أطفالي بالإثارة لكونهم هناك”.

وتجاهلت مادونا تماما اتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وهو ما ظهر بوضوح خلال تواجدها بمسيرة احتجاجية في لندن فلم تهتم مادونا ذات الـ ( 61 عاما ) بارتداء القناع الطبي اللازم حتي لا تصاب بفيروس كورونا الذي يحصد الأرواح حاليا .

كما كشفت إحدي الصورالتي التقطت لمادونا من المسيرة أنها لا تمانع في تبادل القبلات و الاحضان و هو ما قامت به إحدى معجباتها و لم تعترض مادونا علي ذلك ، إضافة الي أن النجمة الشهيرة لم تهتم بفكرة ” التباعد الاجتماعي ” .

والجدير بالذكر أن مادونا التي تواجدت بالاحتجاجات كان مستعينة بالعكاز بسبب تعرضها لإصابة من شهر أكتوبر الماضي ، وهو المشهد الذي فاجأ الملايين من محبيها و عشاقها.