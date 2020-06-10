براءة أحمد عز من تهمة الاعتداء على شقيقة زينة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضت محكمة جنح العلمين ببراءة الفنان أحمد عز، من الاتهامات التي وجهت له من قبل شقيقة الفنانة زينة في القضية المعروفة إعلامياً بـ “مشاجرة فندق العلمين” وإلزامهما بالمصاريف.

وكانت نيابة برج العرب بالإسكندرية، استمعت في وقت سابق إلى أقوال الفنان أحمد عز، في واقعة المشاجرة التي وقعت بينه وبين شقيقة الفنانة زينة داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين.

وخلال تحقيقات النيابة اتهم أحمد عز، شقيقة الفنانة زينة وتدعى “ياسمين رضا” بالاعتداء عليه بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات سابقة، وبصحبتها شخص لا يعرف اسمه تعرض له بالسباب أمام جميع الموجودين بالفندق.

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واتهم أحمد عز، شقيقة الفنانة زينة بالبلاغ الكاذب ضده لتحريرها محضرا اتهمته فيه بالاعتداء عليها، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يؤكد صحة هذا الاعتداء من الشهود والعاملين في الفندق.

واستمعت النيابة إلى أقوال ثلاثة أشخاص من شهود الواقعة كما تحفظت على تسجيلات كاميرات المراقبة وتسجيل صوتي تسلمته من “عز”.

وأشار أحد شهود العيان إلى أن الواقعة بدأت عندما شاهد أحمد عز أحد نجليه في بهو الفندق فحاول الحديث معه، قبل أن تلاحظ شقيقة الفنانة زينة ذلك وتقوم بصفعه أمام الجميع.