نيللي كريم تعلن خطبتها رسمياً لصديق عمرو دياب المقرب.. تعرف عليه بالصور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعلنت الفنانة المصرية نيللي كريم خطبتها رسمياً لرجل الأعمال المصري عمر إسلام، وذلك بعد أنباء قوية اثيرت خلال الفترة الأخيرة حول وجود قصة حب مشتعلة بين الثنائي.

وحرصاً منها على عدم التجمعات كإجراء احترازي لمكافحة انتشار وباء كورونا، اكتفت نيللي بالاحتفال بخطبتها في حفل عائلي بسيط على أحد الشواطئ بحضور أفراد أسرتي العروسين، حيث صرحت نيللي بأن الصورة التي نشرتها حديثاً عبر انستجرام وتمسك فيها بيد حبيبها الجديد، كانت بعد إعلان خطبتهما مباشرة، كما كشفت عن نيتهما لعقد قرانهما والاحتفال بزفافهما نهاية الصيف الجاري.

عريس نيللي الجديد هو أحد أقرب أصدقاء النجم المصري عمرو دياب، وهو نجل إسلام شلبي، صاحب فكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتعود أصوله إلى مدينة المنصورة في مصر، درس الاقتصاد وإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، كما أكمل تعليمه بلوس أنجلوس في أمريكا.

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عقب تخرجه، انضم عمر إسلام لشركة عائلته عام 1989، وواصل تنمية الأعمال التجارية في مجال الطيران والفندقة، كما برز في اسمه في مجال استيراد الأطعمة الفاخرة إلى مصر واتجه إلى امتلاك المتاجر والمقاهي، حيث يترأس رجل الأعمال المصري مجلس إدارة شركة The Coffee Bean & Tea Leaf في مصر وجورجيا والإمارات.

وعلى المستوى الاجتماعي، تزوج عمر إسلام مرة واحدة من الفنانة التشكيلية الفلسطينية الأمريكية، جنان شحاده، والتي انفصل عنها بعد أن رُزق منها بتوأم هما «سامو وتيا»، وعيش الفتاة مع والدتها في دبي، بينما يستقر سامو في لندن.

يُذكر أن نيللي كريم سبق وتزوجت مرتين، الأولى عندما كانت في عمر الـ17 من عمرها، من والد نجليها «كريم ويوسف»، والثانية عام 2004 من خبير التغذية «هاني أبوالنجا» وأنجبت منه ابنتين هما «سيليا» و«كندة» وانفصلت عنه في عام 2015.