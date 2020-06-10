كريم عبد العزيز يقترب من بطولة «الاختيار 2»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت مصادر صحفية خاصة داخل شركة سينرجي أن الاتفاق مع النجم كريم عبد العزيز لبطولة الجزء الثاني من مسلسل الاختيار دخل مراحله النهائية.

وكانت قناة ON قد أعلنت عن طرح الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار 2”، عبر شاشتها، خلال الموسم الرمضاني المقبل، عام 2021.

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يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “الاختيار” خلال الموسم الحالي، وتصدره لمواقع التواصل الاجتماعي، وحصوله على إشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى عن عرض مسلسل هجمة مرتدة، للنجوم أحمد عز وهند صبرى وماجدة زكى وصلاح عبد الله، بموسم دراما رمضان 2021، عبر قنوات المتحدة.

والجدير بالذكر أن المسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة، خاصة وأنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك فى بطولته هشام سليم ومحمود البزاوى وأحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة ومايان السيد وخالد أنور وآخرون.