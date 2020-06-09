تعليق شقيقة محمد رمضان على التنمر بها بعد زفافها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت إيمان رمضان، شقيقة الفنان المصري محمد رمضان، على حالة التنمر والسخرية التي تعرضت لها خلال الأيام الأخيرة خاصة بعد نشر صور حفل زفافها.

إيمان رمضان، قالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مسء dmc”، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، إنها لا تهتم بتلك الإساءات لأنها تأتي من أشخاص قد يكونوا مفتقدين للحب والاهتمام أو لديهم أهداف معينة لأن ذلك هو المبرر الوحيد الذي يجعل أي شخص يكتب تعليقات تحمل هذا الكم من السلبية والكراهية.

وأضافت أن ثقتها بنفسها لم تهتز لأن زوجها يراها جميلة ويمنحها الثقة التي تجعلها لا ترى أي تعليقات سلبية، مؤكدة أنها سمعت بالانتقادات من أشخاص خارج دائرتها المقربة، في حين أن الحديث عن تلك الحملة المسيئة كان لا يشغل حيز كبير من اهتمام أسرتها.

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وتابعت، أنه لا يمكن أن تكون لتلك الحملات المسيئة أي تأثير على أي تفكير الفتيات، خاصة أن الشعب المصري يعرف أنه الأخلاق والكرم والذوق، وأنها تشعر بوجود شيء خطأ فيما حدث معها، مؤكدة أن الدين الإسلامي يدعو الآخرين لقول الخير أو الصمت، لذلك ترى أن تعرضها لكل التعليقات السلبية مؤشر على وجود فراغ أو رسالة يرغب هؤلاء الأشخاص في توصيلها.

كما أوضحت أن زوجها شخص عاقل وهدية من الله، ودعمها بشكل جعلها تتجاهل تلك الحملات المسيئة، مشيرة إلى سعادتها بكل رسائل الدعم التي تلقتها ووجهت الشكر إلى كل من كتب كلام طيب يرفع من معنوياتها، خاصة الملحن عمرو مصطفى، والملحن محمد رحيم، والإعلامية بسمة وهبة.

تحدثت إيمان رمضان عن حياتها العملية موضحة أنها سيدة أعمال تمتلك مصنع للعسل وتعمل لمدة 12 ساعة يوميًا وهو ما يجعلها غير متفرغة لمواقع التواصل الاجتماعي وما يتردد عليها.