الخليج 365 - حليمة الشرباصيالأربعاء 2020/6/10 01:06 ص بتوقيت أبوظبي
كشف الممثل كيانو ريفز، أن السبب الحقيقي وراء عودته هو وزميلته كاري آن موس إلى الجزء الرابع من سلسلة ماتريكس (The Matrix 4)، هو عودة المؤلفة لانا واتشوسكي من السلسلة الأصلية للعمل على السلسلة من جديد.
وفقًا لموقع "فليكرينج ميث" الأمريكي، قال كيانو ريفز، إن لانا واتشوسكي ألفت قصة رائعة لا يمكن نسيانها في الأجزاء الثلاثة السابقة من ماتريكس، وإنها نجحت في إقناعه بالعودة للسلسلة بعد مرور 17 عامًا على آخر أجزائها.
وتابع: "إنها السبب الوحيد لعودتي، العمل معها أمر شديد الروعة والخصوصية، والقصص التي تكتبها في رأيي لديها مغزى رائعا".
وتبقي شركة "وورنر بروس" الأمريكية المنتجة للفيلم، كافة التفاصيل حول حبكة الجزء الرابع من ماتريكس سرًا.
لكن ما تم الإعلان عنه حتى الآن هو أن الشركة استعانت بمؤديي الحركات الخطرة تشاد ستاهلسكي ويدفيد ليتس، الذين سبقا وقاما بدور مذهل في الأجزاء السابقة من ماتريكس وفي فيلم ديدبول أيضًا.
ومن المتوقع طرح (The Matrix 4) في 21 مايو/أيار عام 2021، ولكن مع استمرار وباء كورونا يرجح البعض أن يتم الإعلان قريبًا عن تأجيل الفيلم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 17 عاما.. كيانو ريفز يكشف سر عودة أبطال "ماتريكس" مجددا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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