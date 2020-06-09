سينما السيارات تمنح "البؤساء" مليون دولار

حقق فيلم الرعب The Wretched (البؤساء) إيرادات تجاوزت حاجز المليون دولار في سابقة استثنائية بالنسبة للأوضاع الحالية.

في الأوقات العادية لا يبالي الناس بالأفلام الأمريكية التي تتجاوز إيراداتها مليون دولار، كونه مبلغ يسهل تحقيقه، لكن مع إغلاق غالبية دور العرض العالمية ووقف تصوير الأفلام بسبب فيروس كورونا كان لا بد أن ينال الفيلم اهتمام كثيرين.

ووفقًا لموقع "فاريتي" الأمريكي، صدر الفيلم في الأول من مايو/أيار الماضي في 11 سينما مخصصة للسيارات، إلى أن وصل عدد السينمات التي تعرضه إلى 95 سينما هذا الأسبوع.





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وبحسب الموقع، أعادت سينما السيارات الحياة إلى صناعة الأفلام؛ وبعد إغلاق دور العرض لم يكن هناك بد سوى التحول إلى سينما السيارات الآمنة التي تتيح الاستمتاع بمشاهدة الأفلام دون التعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

فيلم "البؤساء" يتناول قصة صبي يكتشف ممارسة مجموعة من السحر ألاعيبهم في الغابة المجاورة فيقرر أن يمنعهم من إيذاء الجيران.

وفي المركز الثاني وبفارق كبير، جاء فيلم Becky الذي جنى 178 ألف دولار من 42 سينما مخصصة للسيارات، ويتناول محاولة فتاة الدفاع عن منزلها من هجوم مجموعة مجرمين هاربين من العدالة.



