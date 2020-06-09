"آخر أيام الجريمة الأمريكية" الأسوأ على نتفليكس.. التقييم "صفر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن حليمة الشرباصي - الأربعاء 2020/6/10 12:19 ص بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/6/10 12:19 ص بتوقيت أبوظبي

حقق فيلم الجريمة والإثارة "The Last Days of American Crime" أو (آخر أيام الجريمة الأمريكية) تقييمًا متدنيًا على شبكة نتفليكس، حيث اعتبره النقاد الأسوأ، في مفاجأة قاسية لصناعه.

وذكر موقع "تايلا" الأمريكي، أن الفيلم سجل تقييم 0% عبر موقع "روتن تومايتور" الخاص بتقييم النقاد.

الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب ريك ريمندر، وهو من بطولة الممثل الفنزويلي إدجار راميرز.

ويتناول الفيلم، محاولة الحكومة الأمريكية إطلاق إشارة خاصة من شأنها إيقاف كافة الجرائم ومحاربة الإرهاب، قبل أن تقرر عصابة التخطيط لعملية إجرامية أخيرة والقيام بأضخم وآخر سرقة في تاريخ أمريكا.

لم يتوقع أي من صناع الفيلم ردود الفعل السلبية هذه، إذ قوبل الفيلم بتقييم صفر من قبل 18 ناقدًا سينمائيًا.

وهاجمت المواقع الأمريكية المختصة بالسينما الفيلم بشدة، إذ انتقده موقع "إندي واير" بقوله: "فيلم آخر أيام الجريمة هو مسيرة مميتة من الكليشيهات التي لا تقدم شيء للمشاهدة".

وقالت مجلة "فارايتي" عن الفيلم إنه "عمل يهين ذكاء المشاهدين".

وعلق مشاهد على الفيلم بقوله: "لا أحب ترك التعليقات السلبية، ولكن إذ كنت من مشتركي نتفليكس ورأيت فيلم "آخر أيام الجريمة" في قائمة المقترحات لا تفتحه، إني أحذرك".





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