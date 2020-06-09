مهرجان القاهرة السينمائي يقبل استقالة المدير الفني أحمد شوقي

قدَّم الناقد أحمد شوقي استقالته بعد مدة قصيرة من إعلانه تولي منصب المدير الفني الجديد لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، التي من المفترض أن تقام خلال الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني.

وعقدت اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان اجتماعاً قبلت من خلاله الاستقالة.

بدوره، قدَّم رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا الشكر لشوقي لما قدمه للمهرجان خلال عمله في الدورات السابقة.

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وأكد المهرجان التزامه بالاستمرار في التحضير للدورة الـ42 التي سيتم الإعلان عن بعض تفاصيلها في غضون الأسابيع المقبلة مع الاستمرار بالتمسك بمبادئ وقيم المهرجان مثل التعددية وتواصل الثقافات وإلقاء الضوء على الأصوات السينمائية الجديدة وتوفير منصة للمواهب السينمائية حول العالم والمساهمة في تطوير صناعة السينما المحلية والإقليمية.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي أعلن في 2 يونيو/حزيران تولي الناقد أحمد شوقي منصب المدير الفني للمهرجان خلفاً للناقد الكبير الراحل يوسف رزق الله.

وقوبل هذا الإعلان بهجوم شديد على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً من جانب مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم، إذ وصف البعض آراءه بـ"المتطرفة".