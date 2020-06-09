لماذا يسخر جيسون ستاثام من عالم مارفل السينمائي؟

حليمة الشرباصيالثلاثاء 2020/6/9 11:34 م بتوقيت أبوظبي
أعرب الممثل البريطاني جيسون ستاثام عن كراهيته لأفلام عالم مارفل رغم ملاحقة الاستوديو السينمائي له بعروض عمل أكثر من مرة.
ووفقاً لموقع "هندوستان تايمز"، قال ستاثام إنَّ حتى جدته تستطيع التمثيل في هذه الأفلام؛ فهي لا تتطلب أي تحدي.
وأوضح: "المؤثرات البصرية والشاشة الخضراء تعني أن الممثلين لا يحتاجون إلى تأدية المشاهد الخطرة بأنفسهم؛ فمن الممكن أن يستعين صناع (مارفل) بجدتي ويلبسونها عباءة ثم يضعونها أمام الشاشة الخضراء وسوف تقوم بمشاهد لا يمكن تخيلها".
وأكد ستاثام أنَّ هذه النوعية من الأفلام ليست أصيلة وأنه يستمد الإلهام من الممثلين القدامى، الذين كانوا يبذلون جهدًا حقًا في أعمالهم.
الممثل الإنجليزي بول بيتاني، الذي يعرفه الجمهور بشخصية البطل الخارق "فيجن" من فريق "أفنجرز"، كان له رد على تصريحات ستاثام في لقاء حديث مع برنامج كونان أوبراين.
وذكر بيتاني أنه لا يمكن أبدًا أن يتحدث بالسوء عن أعمال زملائه الممثلين، ولكنه قرأ عقده جيدًا ويرى أنه تمَّ تعيينه للقيام بدور ممثل وليس مؤدياً لحركات خطرة؛ فهناك كثير من المؤدين يقومون بمهمة جيدة وليس عليه أن يتدخل في بنود عملهم.
وسبق أن تحدث رئيس استوديهات مارفل كيفن فيج، عن تقديم عرض عمل للممثل جيسون ستاثام ورفض الأخير إياه من خلال مكالمة هاتفية، وهو ما رد عليه "فيج" بجملة: "كان يمكن أن يكون ألطف من ذلك".
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