شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان "موجات" أول مهرجان دولى للدراما الصوتية أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق مهرجان "موجات" على موقعه الإلكتروني، ليكون أول مهرجان دولي للدراما الصوتية في مصر يعرض أون لاين، ويقوم هذا المهرجان على مجموعة من الشباب من مصر وسوريا وسويسرا، قاموا برصد تجارب شخصية تتعلق بالاغتراب والوحدة والهوية والحرب والحدود والموت والهجرة والمصير، وقد نشأت فكرة المهرجان ضمن مشروع أكبر وهو "Audio drama in Egypt “ بهدف نشر ثقافة الدراما الصوتية.

ومن خلال الدورة الأولى من المهرجان يعرض عددا من الأعمال الدرامية وهم 9 أعمال، بالإضافة لأعمال تراثية يعاد إذاعتها، وقد كان من المقرر أن يقام المهرجان لعدة أيام ولكن بسبب الظروف الراهنة قرر فريق عمل المهرجان أن تتاح الأعمال على موقعه الإلكتروني في مصر والعالم.

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والأعمال الدرامية التسعة المشاركة بالمهرجان هى، "مريم وماريا " لعمر توفيق، و"غربة الياسمين" لأماني عادل، و"الهروب إلي الكارثة" لنسرين نور، و"المندرة " لعمر توفيق، و"بدون جواز سفر" لشريف محمود، و"بيت" لإيمان صفوت، و"تحمل دلوا، تنتظرك علي الضفة الأخري من الشاطيء "لريهام عز الدين، و" قناع الغريبة " لرشا شاهين، و" بيننا لقاءات كثيرة" لهمت مصطفي.