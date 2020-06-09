شكرا لقرائتكم خبر عن "مشهور مش مشهور" ضمن مبادرة وزارة الثقافة "اضحك.. فكر.. اعرف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم المخرج مازن الغرباوى العرض المسرحى "مشهور مش مشهور" ضمن المبادرة التى أطلقتها وزارة الثقافة "اضحك.. فكر.. اعرف"، وينفذها البيت الفنى للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ممثلا عن مسرح المواجهة والذى يديره الفنان سامح بسيونى، والمسرح القومى ويديره الفنان إيهاب فهمى، وقد انتهى المخرج مازن من تصوير العرض الذى سيعرض أون لاين على الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الثقافة خلال الأيام المقبلة .

عرض "مشهور مش مشهور" عن قصة كلخاس لتشيكوف، بطولة سامى مغاورى، محمد طلبة، نادين خالد، ديكور مصطفى التهامى، إعداد موسيقى إسلام على، ويعد العرض كوميديا سوداء ويستند بشكل كبير إلى الجانب الإنسانى، وتدور فكرته حول فنان مغمور يمر بكل مراحل حياته دون أى إنجاز يذكر وهذا لارتباطه الوثيق بالمسرح الذى أفنى حياته فى خدمته .

يذكر أن آخر العروض التى قدمها المخرج مازن الغرباوى عرض "انتحار معلن"، وكان ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر فى دورته السابقة، وهو عرض "مونودراما" تأليف الدكتور سامى الجمعان وبطولة منى التلمودي.