شكرا لقرائتكم خبر عن إذا شعرت به سحقته .. ماذا قالت راهبة الفن أمينة رزق عن الحب فى الخمسينات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرفناها جميعا فى أدوارالأم فهى أشهر وأبدع من قدمت أدوار الأم على الشاشة على الرغم ن أنها لم تنجب ولم تتزوج وعاشت راهبة فى محراب الفن.

كانت الفنانة الكبيرة أمينة رزق التى ولدت عام 1910صاحبة أطول مسيرة فنية حيث بدأت مشوارها الفنى عام 1922، وكان عمرها وقتها لا يتجاوز 12 عاما وكانت تغنى إلى جوار خالتها فى إحدى مسرحيات على الكسار ثم انتقلت إلى فرقة رمسيس التى أسسها الفنان الكبير يوسف وهبى، واستمرت تعطى الفن لما يقرب من 75 عاما حتى وفاتها عام 2003.

ورغم أنها بدأت مسيرتها الفنية فى سن صغيرة ومرت بمرحلة الصبا والشباب وهى تعمل بالفن وكانت تتمتع بقدر كبير من الجمال إلا أن أمينة رزق لم تتزوج ولم تستسلم للحب وظلت تعيش لفنها طوال حياتها وكانت أشهر راهبة فى محراب الفن، وأطلق عليها لقب عذراء السينما العربية.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر بتاريخ 5 يونيو عام 1956 تحدثت الفنانة الكبيرة أمينة رزق عن الحب عندما سألها محرر المجلة عن سبب عدم زواجها ، فقالت:"لم أتزوج حتى الأن لأننى لم أحب، ولأن هناك نوع من الحب يملأ كل حياتى وهو حبى لفنى الذى لم يدع لى مجالاً للتفكير فى حب سواه، ولو أننى تزوجت لاقتضى الزواج أن أتفرغ له وأترك الفن وهذا لن يكون"

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وتابعت راهبة الفن التى كانت وقتها فى منتصف الأربعينات، قائلة:" إننى لم أحب وأعترف بجبنى أمام الحب، فقد كنت دائما أخشى أن أصدم فيه، وإذا احسست دبيبه فى قلبى بادرت إلى سحقه، وساعدنى على ذلك كثرة سفرى"

وأضافت الفنانة الكبيرة:" أعتقد أن الحب اليوم أصبح تافهاً، فمنذ عشرين عاما- تقصد فى الثلاثينات- كان الرجل لا يمل أن يقف أما مشربية حبيبته شهوراً طوالاً، ليحظى منها بنرة خاطفة"

واختتمت أمينة رزق حديثها عن الحب قائلة:" هذا الحب المقدس الذى كثيراً ما قمت بتمثيله على خشبة المسرح أصبح الآن شيئاً نادراً، وأصبح الحب رخيصاً مبتذلاً"