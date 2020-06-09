شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس بوند والد لطفلة 5 سنوات فى فيلمه No Time To Die وتراجع جاذبية العميل 007 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية أن الممثل العالمي دانيال كريج، صاحب شخصية جيمس بوند في الفيلم الجديد No Time To Die، هو أب لطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات في أحداث الفيلم المقبل المقرر عرضه في 25 نوفمبر المقبل، بعد تأجيله بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووفقاً لتقرير نشرته الصحيفة البريطانية ديلي ميل فإن النجم العالمي يمتلك طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات وتجسد دور ابنته ذات الأعوام الخمسة والتى تدعى "ماتيلدا" الطفلة ليزا دورا سوني في أحدث أفلامه No Time To Die، وأن أمها الدرامية هى العميلة السرية مادلين سوان التي تلعب دورها النجمة الفرنسية لي سيدو.

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وسرعان ما انقسمت آراء عشاق السلسة الأكشن الأشهر في تاريخ السينما، حول التضامن مع العميل 007 وحقه في الأبوة، بينما اعترض آخرون بسبب أن الابنة ستكون عائقا أمام جيمس بوند في تحقيق أهدافه في حال استخدمها الأشرار في الضغط عليه وهو ما لم يحدث في أي جزء سابق من السلسلة.

ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانييل كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.