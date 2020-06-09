شكرا لقرائتكم خبر عن جاستن بيبر وزوجته هيلى يسبحان فى بحيرة بولاية يوتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين بموقع ديلي ميل جاستن بيبر وزوجته هيلي وهما يستمتعان برحلة برية في ولاية يوتا ويسبحان سويا في بحيرة طبيعية وسط الجبال.

ويبدو أن الزوجين لا يريدان من فيروس كورونا أن ينغص حياتهما، فهما يعشيان وكأن لا شىء يحدث حول العالم، حيث حرصاعلى ضمان العيش في حضن الفخامة والرفاهية، وذلك خلال رحلتهما في التخييم إلى حديقة وطنية في يوتا.

ولم يدخر المغني صاحب الـ 26 عامًا، وزوجته، 23 عامًا، أي نفقات، للاستمتاع برحلتهما الرومانسية حيث وصلا في سيارة ترفيهية باهظة (RV) تحتوى على ساونا بالآشعة تحت الحمراء وشواية.

وحرص بيبر على أن تكون الرحلة فاخرة حيث إن الجزء الداخلي من سيارة Marathon Coach ، التي يعتقد أنها تكلف أكثر من مليون دولار، تمتلك منطقة معيشة واسعة مع ثلاثة أجهزة تلفزيون بشاشات مسطحة وإضاءة LED.

تتميز السيارة بستائر داكنة اللون بطول الطابق لضمان حصول الزوجين من مشاهير الفئة الأولى على أقصى قدر من الخصوصية في رحلاتهما.

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وفى سياق آخر أكد النجم العالمي جاستن بيبر أنه استفاد من ثقافة السود فى مشواره الفني واستوحى منها فى أسلوبه وغنائه ورقصه وحتى أزيائه، وذلك فى ظل الاحتجاجات الحالية فى الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية بعد مقتل المواطن جورج فلويد علي يد الشرطة الأمريكية، وكتب بيبر عبر حسابه بموقع "انستجرام" :" "لقد استفدت من ثقافة السود واستوحيت كل شيء من الثقافة السوداء، أسلوبي، وكيف أغني، وأرقص، وأؤدي وأزيائي لقد تأثرت بالثقافة السوداء وألهمتني".

وتابع: "أنا ملتزم باستخدام منصتي من هذا اليوم فصاعدًا للتعلم، وللتحدث عن الظلم العنصري والقمع المنهجي، وتحديد طرق حتى نكون جزءًا من التغيير الذي تشتد الحاجة إليه".

كان جاستن قد تلقى العديد من انتقادات في الماضي بسبب تأثر صوته وأسلوبه بالفنانين السود، وكذلك الضفائر الأفريقية المثيرة للجدل التي ظهر بها في عام 2016