شكرا لقرائتكم خبر عن في نفس اليوم..جيمي فوكس بين الاحتجاجات ضد العنصرية وقضاء وقت ممتع مع أصدقائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك العديد من النجوم العالميين بالمسيرات والمظاهرات الاحتجاجية في كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية لطلب المساواة والتخلص التام من العنصرية، وذلك بعد مقتل جورج فلويد " غير مسلح " ذوالأصول الافريقية، على يد شرطي والذي ظهر بعدة صور ومقاطع فيديو، وهو يضع ركبته على رقبة فلويد مما تسبب في وفاته، وكان أبرز الوجوه التي شاركت بالاحتجاجات النجم العالمي جيمي فوكس ذو االـ ( 52 عاما ) الذي ظهر مرتديا " تي شيرت" باللون الأسود يحمل صورة Trayvon Martin ، وهو رجل أسود غير مسلح يبلغ من العمر ( 17 عاما ) قتل بالرصاص في عام 2012 .

وبعد انتهاء فوكس من المشاركة بالمسيرات الاحتجاجية التقطت عدسات مصوري" البابارتزي " عدة صور للنجم الشهيروهو يتوجه إلى نوبو من أجل تناول وجبه العشاء في ماليبو مع الأصدقاء وأفراد العائلة ، بما في ذلك ابنته أناليس بيشوب.

يذكر أن المسيرات قد اندلعت بعد مقتل جورج فلويد ذو الأصول الافريقية، على يد شرطي والذي ظهر بعدة صور ومقاطع فيديو، وهو يضع ركبته على رقبة فلويد مما تسبب في وفاته، وهناك عدد كبير من النجوم والمشاهير حرصوا علي التواجد بالمسيرات الاحتجاجية بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن أبرزهم مادونا التي تواجدت بالاحتجاجات وهي مستعينة بالعكاز بسبب تعرضها لإصابة من شهر أكتوبر الماضى، كذلك شارك بالاحتجاجات كل من كاني ويست وبينك وصوفي تورنر وجو جوناس وباريس جاكسون وإريانا جراند و ماديسون بير وتايجا وكورتني ستودن وهالزي و Machine Gun Kelly و تايلور ذا كريتور، وغيرهم الكثيرين .

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