شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير الموسم الجديد من مسلسل The Witcher أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شبكة قنوات نتفليكس التليفزيونية البدء فى تصوير الموسم الثانى من مسلسل الخيال The Witcher، بداية من شهر أغسطس المقبل، عقب التوقف الذي شهده بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وعلى سايق متصل، انضم الممثل كيم بودنيا بطل مسلسل (Killing Eve)، إلى فريق عمل الموسم الثانى من مسلسل.The Witcher العمل الذى يعرض على شبكة Netflix من بطولة هنري كافيل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "thewrap"، سيلعب بودنيا دور فيسمير، الساحر الأقوى والأقدم في السلسلة، وسيكون واحدا من الناجين من المذبحة في كاير مورهان، وهي مذبحة مؤلمة قضت على السحرة تقريباً.

كما ستتمتع شخصية بودنيا بحماية شديدة من القلة المتبقية من السحرة، حيث يرى أنهم مجتمع مهدد بالانقراض، كما قررت شبكة قنوات نتفليكس، تجديد مسلسل الفانتازيا والخيال The Witcher لسبعة مواسم جديدة، تعرض على مدار السنوات القادمة، بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول عبر الشبكة وتحقيق لتقييمات عالية.

وكشفت بعض التقارير الأجنبية عن انضمام الممثل العالمى كريستوفر هيفجو، للموسم الثانى من مسلسل الدراما والخيال The Witcher، المقرر بداية التصوير فيه الأسابيع المقبلة على أن يعرض نهاية العام الجارى عبر شبكة قنوات نتفليكس.