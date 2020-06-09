شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى درويش يفقد حاسة التذوق ويعلق: اللى خالطنى يخلى باله لحد ما اعمل مسحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان مصطفى درويش، أحد أبطال مسلسل "بـ100 وش" لنيللى كريم وآسر ياسين،، أنه تعرض لألم فى البطن خلال الساعات الأخيرة، إذ يشكو من الصداع وفقدان حاسة التذوق، واشتباه فى إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب مصطفى درويش عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رسالة تحذير لكل من خالطه على مدار الساعات الماضية، قائلًا: "أنا تعبان.. عندي صداع ووجع بطن ومش مستطعم حاجه اللي خالطني يخلي باله لحد ما اعمل ماسحه وربنا يستر".

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مصطفى درويش شارك فى بطولة مسلسل بـ100 وش" مع النجوم نيللى كريم وآسر ياسين، بمشاركة كل من إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، علا رشدى، شريف دسوقى، وعدد آخر من الممثلين، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، إخراج كاملة أبو ذكرى.