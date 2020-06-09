شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بوستر أغنية "100 حساب" لـ أحمد سعد وحسن شاكوش قبل طرحها بساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر النجم أحمد سعد ومطرب المهرجانات حسن شاكوش أغنية "100 حساب" المقرر طرحها بعد غد الخميس، على عدد من القنوات والمحطات الإذاعية، ومن المتوقع أن تحدث الأغنية ردود فعل إيجابية خاصة بعد الاهتمام الذى نالته بعد طرح البرومو الخاص بها، وانتظار الكثيرين من الجمهور والمعجبين لسماعها، والأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى.

وكان أحمد سعد طرح مؤخرا عبر قناته على يوتيوب برومو ديو جديد يجمعه مع المطرب الشعبى حسن شاكوش باسم "يتعملى 100 حساب"، معلقا عليه: "قريبا"، دون الإعلان عن أى تفاصيل حتى الآن.

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يذكر أن أحمد سعد احتفل بالنجاح الكبير الذى حققه من بوابة مسلسل "البرنس"، وذلك عبر مجموعة من الأغانى يشارك بها ضمن أحداث العمل الذى حقق نجاحاً كبيراً، منذ بدء عرضه على شاشة dmc على مدار الفترة الماضية، حيث حظى بنسب مشاهدة كبيرة وإشادات من جانب الجمهور طالت أغاني أحمد سعد الذى شارك بعدة أغانى، وقد احتفل سعد من خلال نشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ظهر فيها تصدر اسمه من بين الترندات على موقع تويتر، كما علق على الصورة بكتابة: "شكراً لكل جمهوري على تفاعلكم القوي مع أغاني مسلسل البرنس، سعيد جداً بالنجاح ده".

وطرح كل من حسن شاكوش وعمر كمال مؤخرا مهرجان جديد بعنوان "شوكلاتة سايحة جوة كيك"، على موقع "يوتيوب" وحقق الكليب بعد طرحه فى أقل من 24 ساعة مليون مشاهدة، وتعد هذه الأغنية التعاون الثانى بينهما بعد أغنيتهما "بنت الجيران"، والتى وصلت إلى 307 ملايين مشاهدة بعد خمسة أشهر من طرحها.