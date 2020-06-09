شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة شقيقتها بكورونا..رانيا فريد شوقى: لم أخالطها ونحافظ على التباعد الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة رانيا فريد شوقي عن إصابة شقيقتها المخرجة عبير فريد شوقي بفيروس كورونا المستجد بعد التأكد عقب إجراء مسحة وأظهرت النتيجة إيجابية حالتها.

وقالت رانيا فريد شوقي لـ"الخليج 365"، بأن شقيقتها عبير ذهبت لمقابلة أحد الأشخاص في لقاء عمل، وانتقلت العدوى منه لها يوم الخميس الماضي وظهرت الأعراض عليها يوم السبت، وذهبت وأجرت التحاليل وللأسف طلعت النتيجة إيجابية.

وتابعت:" شقيقتى عبير شعرت في بداية الأعراض بسخونية ثم احتقان في الأنف ثم فقدان لحاسة الشم والتذوق وإمبارح جالها إسهال، وكلمنا الدكتور ووصف لها البروتوكول الذي أقرته وزارة الصحة، ونصحها بالتغذية الجيدة وهي حاليا متواجدة في منزلها في عزل منزلي تام.

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وعن مخالطتها بشقيقتها قالت : قابلتها من أسبوع قبل إصابتها تماما، وحتي لما كنا بنتقابل مكناش بنسلم ولا بنبوس بعض وحتي لما بنقعد سوا بيكون من بعيد لبعيد يعني كنا محافظين على التباعد الاجتماعي.

وأضافت رانيا: أبناء عبير أيضا لم يكونوا مخالطين لها لأنهم لا يعيشون معها، ولكن والدتي كانت متواجدة معها وأخذتها منها، وهي حاليا معي ولم نجر لها مسحة لعدم ظهور أية أعراض، حيث نصحنا الأطباء بعدم الذهاب للمستشفى او اجراء تحاليل إلا لو ظهرت أعراض.