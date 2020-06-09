زوجته اعتدت عليه وقصة عاهته المستديمة.. حكايات جوني ديب في يوم ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

يحتفل النجم العالمي جوني ديب، اليوم الموافق 9 يونيو بعيد ميلاده الـ56، ويُعد واحدًا من أهم نجوم السينما العالمية، وأحد أكثر نجوم هوليوود موهبة.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات والحكايات في حياة "كابتن سبارو" احتفالًا بهذه المناسبة:

- ولد جوني ديب في مثل هذا اليوم عام 1963، بكينتاكي بأمريكا.

- بدأ جوني ديب حياته الفنية بالعزف على الجيتار، وشارك في عدد من فرق موسيقى الروك.

- في عام 1984 شارك جوني ديب في فيلم Nightmare On Elm Street.

- وفي عام 1986 شارك ديب في فيلم Platoon، وتوالت أعماله، فشارك فيLady Blue، Slow Burn" Hotel، 21 Jump Street، Cry Baby".

- ولكن يبقى دوره في فيلم Edward Scissorhands عام 1990، أهم أدوراه في هذا الوقت.

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- ولمع نجمه في عدد من الأعمال، أبرزها "Ed Woods"، "Donnie Brasco”، "Fear And Loathing In Las Vegas"، "Blos”، وأخيرًا كسارق البنوك جوش ديلينغير في فيلم “Public Enemies".

- في عام 1998، استطاع جوني ديب، أن يحفر اسمه بين أهم نجوم هوليود، وشارك بالعديد من الأدوار المتنوعة في: "Cry Baby ،The Astronaut’s Wife، Sleepy Hallow، Chocolate، What’s Eating Gilbert’s Grape".

- استطاع أن يحلق خارج هوليوود من خلال سلسلة أفلام Pirates Of The Caribbean، والتي بدأها في 2003، وقدم خلالها شخصية "القبطان جاك سبارو"، ليقتحم بها قلوب الجماهير على مستوى العالم، وحققت تلك السلسلة أرباحًا خيالية.

- ترشح جوني لثلاث جوائز أوسكار، ولم ينل أيا منها، وقال في تصريحات سابقة له أنه لا يهتم لها مؤكدًا أن الأوسكار مسألة تنافسيه للفوز بها لابد من التتويج على حساب ممثلين آخرين وهو ما يرفضه تماماً، نظراً لثقته فى عدم وجود منافسة بينه وبين أحد وبالتالى لا يمتلك أى طموح للفوز بها.

- مر جوني ديب بأزمات خلال زواجه من نجمة هوليوود إمبر هيرد، عام 2015، إذ تبادل كل منهما الاتهامات بالعنف والخيانة والكذب، ففي مارس من العام ذاته، قال "ديب"، إنه كذب ولم يكشف أن امبر هيرد هي من قامت بإيذاءه لكي يحافظ عليها حيث كان مر شهر واحد على زواجهما، مؤكدًا أنه ادعى إصابة أصابعه عند اصطدامه في باب الأكورديون.

- وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، فإن إمبر هيرد ألقت عليه زجاجة فودكا أصابت إصبعه، كما إنها تسبب في تكبيده خسائر عديدة، لعل أبرزها دفعه تعويضًا ماديًا كبيرًا عند انفصالهما بسبب اتهمامها بأنه تعدى عليها بالضرب لأكثر من مرة وسبب لها جروحا بالغة، وهو ما تسبب في تراجع شعبيته بشكل كبير في جميع أنحاء العالم وعدم تلقيه عروضا سينمائية".

- ولكن كانت أكبر خسارة بالنسبة لـ"ديب"، هي استبعاده من سلسلة أفلام Pirates of Caribbean، إذ أكد أن آمبر هيرد تسللت لشركة الإنتاج وأقنعتهم باستبعاده من الفيلم.

- وقدم جوني ديب مؤخرًا، للمحكمة عدة وثائق في قضية التشهير التي رفعها ضد مطلقته مطالبا بتعويض 50 مليون دولار، مستندًا إلى أن "هيرد" كانت تمارس الخداع، واعتدت عليه وتسببت له في عاهة مستديمة بإصبعه، كما اتهمها بأنها هي من أساءت معاملته خلال زواجهما.